Комитет рекомендовал Раде принять отставку Гончарука

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в среду утром, сообщает Укринформ.
Решение поддержали 23 члена комитета из 25 присутствующих на заседании.
Как сообщалось, в среду в 16.00 начнется внеочередное заседание парламента, созванное по требованию Президента.
Согласно повестке дня, на заседании планируется рассмотрение вопроса о Кабинете министров Украины. Накануне вечером по результатам заседания фракции "Слуга народа" стало известно, что Премьер-министр Алексей Гончарук подал в Верховную Раду заявление об отставке. По словам народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, члены фракции "Слуга народа" планируют его поддержать. На место Гончарука планируется назначить действующего вице-премьер-министра, министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля.
Верховная Рада 4 октября 2019 года утвердила Программу деятельности правительства, предложенную Гончаруком. Согласно закону о Кабмине, после утверждения программы деятельности парламент 12 месяцев не может рассматривать вопрос об ответственности правительства и уволить его. Увольнение возможно лишь в случае, если Премьер-министр сам напишет заявление об увольнении.