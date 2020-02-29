Комитет рекомендовал Раде принять отставку Гончарука

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту поддержать отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в среду утром, сообщает Укринформ.

Вношу предложение рекомендовать Верховной Раде Украины в соответствии с п.12 ч.1 ст.85 и ч.2 ст.115 Конституции Украины принять отставку Премьер-министра Украины Алексея Валерьевича Гончарука. Руководствуясь п.1 ч.1 ст.15 закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины", поручить народным депутатам Украины, членам комитета, внести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий проект постановления,

- заявил глава профильного комитета Андрей Клочко.

Решение поддержали 23 члена комитета из 25 присутствующих на заседании.

Как сообщалось, в среду в 16.00 начнется внеочередное заседание парламента, созванное по требованию Президента.

Согласно повестке дня, на заседании планируется рассмотрение вопроса о Кабинете министров Украины. Накануне вечером по результатам заседания фракции "Слуга народа" стало известно, что Премьер-министр Алексей Гончарук подал в Верховную Раду заявление об отставке. По словам народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, члены фракции "Слуга народа" планируют его поддержать. На место Гончарука планируется назначить действующего вице-премьер-министра, министра развития громад и территорий Дениса Шмыгаля.

Гончарук был избран премьер-министром 29 августа 2019 года. До этого он возглавлял аналитическую организацию "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

Верховная Рада 4 октября 2019 года утвердила Программу деятельности правительства, предложенную Гончаруком. Согласно закону о Кабмине, после утверждения программы деятельности парламент 12 месяцев не может рассматривать вопрос об ответственности правительства и уволить его. Увольнение возможно лишь в случае, если Премьер-министр сам напишет заявление об увольнении.