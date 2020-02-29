ВОЗ предполагает увеличение случаев коронавируса в Украине

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует вероятность увеличения случаев инфицирования коронавирусом Covid-19 в Украине. Об этом заявил в Киеве представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт на брифинге в Кабмине, сообщает Укринформа.
Важно акцентировать на том, что вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине, однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания по мере продолжения реализации реформы здравоохранения, по мере модернизации, осовременивания стационаров, больниц, отделений неотложной помощи, речь идет о всех мерах сдерживания и реагирования на вспышку коронавируса,- сказал Ярно Хабихт.
Он добавил, что зарегистрированный вчера первый случай заболевания коронавирусом "не является какой-то неожиданной ситуацией".
Необходимо отметить способность к тому, чтобы его диагностировали очень быстро, что является свидетельством слаженной работы (сферы - ред.) общественного здоровья Украины,- сказал представитель ВОЗ в Украине.
Хабихт также отметил, что для того, чтобы не подхватить коронавирус, очень важным является соблюдение гигиены рук, а также "этикета кашля" - использовать для этого согнутый локоть.