В Украине внедряют автоматическую фотовидеофиксацию нарушений ПДД

В Украине полностью завершился период подготовки к введению автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем блоге на УП, передает Корреспондент.net.
Он также привел статистику смертности. Согласно ей, на дорогах Украины гибнет от 38 до 50 человек в неделю. Аваков подчеркнул, что в 2019 году погибло 3454 человека и это больше, чем на войне.
Закон, которым вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года.
Документ предусматривает, что административную ответственность за нарушения на дорогах, зафиксированные в автоматическом режиме с помощью технических средств фото- и видеосъемки, несут юридические и физические лица, за которыми зарегистрировано транспортное средство.
Однако саму систему видеофиксации так и не развернули. В МВД жаловались на дороговизну проекта.
Напомним, в прошлом году на дорогах Украины произошло 160 тысяч ДТП, в них погибли 3454 человека.