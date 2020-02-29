В Украине внедряют автоматическую фотовидеофиксацию нарушений ПДД

В Украине полностью завершился период подготовки к введению автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем блоге на УП, передает Корреспондент.net.

Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода – первые 45 дней камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения,

После переходного периода по всей стране введут процедуру штрафов и наказаний за нарушение ПДД, а также будут добавлять количество камер, которые будут фиксировать нарушения.

- отметил Аваков.

Это немного дискомфортно после десятилетий "вольницы" – но это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах,

- подчеркнул Аваков.

Он также привел статистику смертности. Согласно ей, на дорогах Украины гибнет от 38 до 50 человек в неделю. Аваков подчеркнул, что в 2019 году погибло 3454 человека и это больше, чем на войне.

Только силами патрульных полицейских эту проблему не решить – нужна воля общества и внедрение действенных механизмов контроля,

- добавил министр.

Закон, которым вводится автоматическая фотосъемка и видеофиксация административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, вступил в силу еще в начале августа 2015 года.

Документ предусматривает, что административную ответственность за нарушения на дорогах, зафиксированные в автоматическом режиме с помощью технических средств фото- и видеосъемки, несут юридические и физические лица, за которыми зарегистрировано транспортное средство.

Однако саму систему видеофиксации так и не развернули. В МВД жаловались на дороговизну проекта.

Напомним, в прошлом году на дорогах Украины произошло 160 тысяч ДТП, в них погибли 3454 человека.