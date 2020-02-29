Обсервация в "Новых Санжарах" завершится завтра в полдень: все пациенты здоровы - МОЗ

В четверг в 12:00 истекает срок обсервации в "Новых Санжарах" людей, которые были эвакуированы из Уханя. Обсервованные и персонал не имеют случаев инфицирования или даже подозрений на новый коронавирус. Об этом на пресс-конференции по ситуации по противодействию распространению коронавирусной инфекции и готовности Украины к новым случаям выявления заболевания заявил и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин, передает УНН.

По итогам лабораторных исследований, которые мы получили вчера вечером, мы завершили полный цикл исследований по обсервации. Сейчас ни у лиц, находящихся в обсервации, ни у персонала, который имел любой контакт с зоной обсервации при обслуживании или эвакуации, не было обнаружено методом plr-исследований случаев или даже подозрений на новый коронавирус. Таким образом можно сказать, что по итогам проведенных лабораторных исследований, завтра в 12:00 будет завершаться обсервация, и такие лица могут возвращаться к своим делам,

- сказал Кузин.

Его слова подтвердил заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Ситуация стабильная, никаких признаков острой респираторной болезни в эвакуированных не обнаружено, повышенной температуры тела ни у кого нет, поэтому мы с уверенностью ожидаем завтрашнего дня для того, чтобы завершить обсервацию,

- отметил он.