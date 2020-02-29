NASA предупреждает о приближении к Земле опасного астероида

Если он упадет на Землю, то произойдет глобальная катастрофа, сообщает Укринформ со ссылкой на Express.
По данным Планетарного общества, астероид диаметром более 4 км довольно большой, чтобы вызвать глобальные разрушения.
Планетарное общество перечисляет такие последствия от него: «Кратер в 10 км и более: глобальное опустошение и возможный коллапс цивилизации».
По словам доктора Брюса Беттса из международной группы астрономов, маленькие астероиды - несколько метров - часто сгорают в атмосфере и наносят небольшой вред. Однако астероиды размером с Челябинский метеорит 2013 года - около 20 метров - создают ударные волны, которые разбивают окна и могут травмировать людей.
Для сравнения, астероид, который, как полагают, убил динозавров, был шириной 10 км.
По оценкам NASA, астероид 52768 (OR2 1998) имеет размеры от 1,5 до 4,1 км в диаметре.
Астрономы классифицируют эту скалу как «потенциально опасный» околоземный объект.
По подсчетам ученых, в ближайшем будущем астероид приблизится к нашей планете на расстояние примерно в 0,04 205 астрономических единиц. Для сравнения - 1 астрономическая единица - это среднее расстояние от нашей планеты до Солнца - составляет около 149,6 млн км.
Иными словами, ожидается, что космическая скала пройдет на расстоянии, примерно в 16,36 раза больше, чем расстояние от Земли до Луны.