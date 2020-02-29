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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Коболев: ведем переговоры с США с целью похоронить "Северный поток-2"

Категория: Новости / Политика

Коболев: ведем переговоры с США с целью похоронить "Северный поток-2"

Представители Украины ведут переговоры с Соединенными Штатами и другими странами с целью окончательно похоронить российский проект "Северный поток-2". Об этом сказал правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Вашингтоне во время выступления в Atlantic Council, передает РБК-Украина.

Как отметил Коболев, российская сторона сейчас пытается создать собственные технические возможности, чтобы завершить проект.

Игра еще не завершена,
- сказал он.

По его словам, санкции США против "Северного потока-2" стали одним из важнейших шагов на поддержку энергетической безопасности Украины.

Сейчас мы обсуждаем, в том числе здесь (в Вашингтоне, - ред.), как удостовериться, что этот проект окончательно похоронен,
- добавил Коболев.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что американские санкции в отношении российского проекта "Северный поток-2" полностью остановят строительство газопровода. По его словам, российская сторона не обладает необходимыми технологиями, чтобы завершить проект.

Отметим, строительство российского газопровода "Северный поток-2" было остановлено в конце 2019 года после введения санкций США. В швейцарской компании Allseas заявили, что не планируют возобновлять работы по строительству газопровода "Северный поток-2" после введения санкций.

В начале января 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что для завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2" требуется не менее года.

 



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