В Одессе дезинфицируют троллейбусы против коронавируса

Сотрудники «Горэлектротранса» начали дезинфицировать троллейбусы и остановки, чтобы не допустить распространение коронавируса. Об этом рассказал замдиректора предприятия Александр Коваль.

По его словам, дезинфекцию начали проводить вчера по распоряжению городского департамента транспорта. Пока что коммунальщики обрабатывают подвижные составы и конечные остановки троллейбусов №9 и 10. Позже они будут делать это на всех маршрутах.

Салоны троллейбусов дезинфицируют после каждых 5-6 рейсов. Обрабатывают в основном пол и поручни.

Врач медико-санитарной части Юрий Соловьев рассказал, что жидкость, которую используют для дезинфекции, в 2014 году создали украинские ученые. Она обладает тремя важными свойствами: моющим, устраняющим запах и убивающим инфекции.

Отметим, что дезинфекцией занимаются мойщики и уборщики КП «Горэлектротранс» за доплату.