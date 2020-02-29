ОБСЕ уличила власть Украины в попытке узаконить цензуру

Законопроект "О медиа", предусматривающий ограничение журналистов, содержит инструменты цензуры. Об этом говорится в правовом анализе законопроекта "О медиа", подготовленном Офисом представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, передают Українськi Новини.

Необходимо, чтобы этот законопроект был приведен в соответствие с применимыми международными стандартами, обязательствами ОБСЕ и передовой практикой в ​​области свободы слова и свободы информации, чтобы избежать какого-либо негативного воздействия на свободу СМИ в стране,

- подчеркивает Дезир.

В анализе отмечается, что существуют опасения относительно ряда ограничений в законопроекте, затрагивающих контент, который может распространяться на территории Украины.

В анализе подчеркивается, что хотя конкретные ситуации, затрагивающие национальную безопасность, могут оправдывать введение определенных ограничений права на свободу выражения взглядов, эти ограничения должны быть четко определены в каждом конкретном случае.

Кроме этого, по мнению экспертов, особую опасность вызывает возможность наложения штрафа на определенные СМИ путем полного запрета их распространения, что может оказать негативное влияние на сферу украинских СМИ.

В соответствии с международными стандартами, меры, направленные на онлайн-контент, должны применяться только к конкретным частям контента, но не ко всей услуге или приложению.

Введение общего запрета, затрагивающего все содержание конкретного средства массовой информации, в течение неуказанного (или, по крайней мере, не четко регламентированного) периода времени и на основе очень широко сформулированных причин (проект по существу относится ко всем возможным правовым нарушениям в целом, без каких-либо дополнительных уточнений, особенно когда речь идет о средствах массовой информации, которые не лицензированы или не зарегистрированы в Украине, и, следовательно, они, в принципе, не подпадают под компетенцию Национального совета) представляет собой чрезмерную и непропорциональную меру по отношению к осуществлению основного права на свободу выражения мнений, которое может оказать весьма явное сдерживающее воздействие на украинскую сферу СМИ и потенциально может быть использовано в качестве инструмента для цензуры средств массовой информации, которые не воспринимаются государственными властями благоприятно,

- говорится в сообщении.

В правовом анализе также рассматриваются рамки, применимые к назначению членов, функционированию и полномочиям Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В частности, существуют опасения, что требования к кандидатам на членство в совете являются очень широкими и общими, а процедура увольнения членов совета может поставить под угрозу его независимость.

ОБСЕ призывает власти принять их рекомендации перед принятием закона, чтобы облегчить регулирование свободы СМИ в Украине.



Как сообщалось, Интернет-ассоциация считает, что законопроект "О медиа" внедряет цензуру среди субъектов в сфере телекоммуникаций и просит профильный комитет отправить законопроект на доработку.

11 депутатов Верховной Рады из фракции "Слуги народа" предлагают парламенту передать Нацсовету по телевидению и радиовещанию контроль над всеми медиа, включая онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации, а также законодательно закрепить требование к журналисту придерживаться Кодекса этики журналиста, который будет приниматься при участии Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Ранее власти, в том числе министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, выступали за необходимость усовершенствования законодательного регулирования медиа, в том числе урегулировать стандарты написания новостей, ввести уголовную ответственность за манипуляцию информацией.