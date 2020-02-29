Из-за теплой зимы украинцам впервые за 120 лет могут ограничить право на воду

Государственное агентство водных ресурсов официально предупреждает, что в этом году впервые может принудительно ограничить права водопользователей. Причина этому – аномальные осень и зима 2019-2020 годов, сообщила пресс-служба агентства. Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды впервые за 120 лет.

Для таких ограничений в Госводагентства есть все законодательные основания. Так, статья 45 Водного кодекса Украины говорит, что в случае наступления маловодье, права водопользователей могут быть ограничены или изменены условия водопользования, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.

Вместе с тем ведомство подчеркивает, что в случае принятия таких мер приоритетность будет предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцам.

По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек Украины наблюдается так называемая низкая водность. Соответственно, в этому году на украинских реках весеннее половодье будет отсутствовать.

Кроме того, маловодие может привести к пересыханию малых рек.

В сообщении также говорится, что Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и днестровских водохранилищ в контексте таких неблагоприятных условиях и выраженного маловодья согласовала соответствующие режимы работы водохранилищ в марте 2020 года.

В случае изменения объемов стока Днепра или ухудшения качества воды в каскаде водохранилищ оперативная рабочая группа будет рассматривать необходимость соответствующей корректировки режимов работы каскада на внеочередном заседании.