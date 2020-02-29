Рада отправила в отставку Гончарука и правительство

Верховная Рада Украины приняла постановление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука (№ 3158). Как передает УНИАН, за это решение проголосовали 353 народных депутата из 411 зарегистрированных в сессионном зале.
От "Слуги народа" за отставку премьер-министра проголосовали 240 депутатов, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 39, от "Европейской солидарности" - 0, от "Голоса" - 0, от "Батькивщины" - 20, от группы "За будущее" – 18, от группы "Довира 17, внефракционных - 19. Ни один не проголосовал против, 49 воздержались, а 9 не голосовали.
Постановлением предусматривается принять отставку Гончарука.
Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров:
- вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы,
- вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова,
- министра Кабинета министров - Дмитрия Дубилета,
- министра обороны Андрея Загороднюка,
- министра иностранных дел Вадима Пристайко,
- министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова,
- министра юстиции Дениса Малюськи,
- министра финансов Оксаны Маркаровой,
- министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля,
- министра инфраструктуры Владислава Криклия,
- министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля,
- министра образования и науки Анны Новосад,
- министра здравоохранения Зоряны Скалецкий,
- министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского,
- министра социальной политики Юлии Соколовской,
- министра внутренних дел Арсена Авакова,
- министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды.
Напомним, что 29 августа 2019 года Верховная Рада назначила Гончарука на должность премьер-министра и утвердила состав правительства.