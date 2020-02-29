Рада отправила в отставку Гончарука и правительство

Верховная Рада Украины приняла постановление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука (№ 3158). Как передает УНИАН, за это решение проголосовали 353 народных депутата из 411 зарегистрированных в сессионном зале.

От "Слуги народа" за отставку премьер-министра проголосовали 240 депутатов, от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - 39, от "Европейской солидарности" - 0, от "Голоса" - 0, от "Батькивщины" - 20, от группы "За будущее" – 18, от группы "Довира 17, внефракционных - 19. Ни один не проголосовал против, 49 воздержались, а 9 не голосовали.

Постановлением предусматривается принять отставку Гончарука.

Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров:

- вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы,

- вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова,

- министра Кабинета министров - Дмитрия Дубилета,

- министра обороны Андрея Загороднюка,

- министра иностранных дел Вадима Пристайко,

- министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова,

- министра юстиции Дениса Малюськи,

- министра финансов Оксаны Маркаровой,

- министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля,

- министра инфраструктуры Владислава Криклия,

- министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля,

- министра образования и науки Анны Новосад,

- министра здравоохранения Зоряны Скалецкий,

- министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского,

- министра социальной политики Юлии Соколовской,

- министра внутренних дел Арсена Авакова,

- министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды.

Напомним, что 29 августа 2019 года Верховная Рада назначила Гончарука на должность премьер-министра и утвердила состав правительства.