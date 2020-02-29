Зеленский потребовал от правоохранителей результатов

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления сегодня на внеочередном заседании Верховной рады потребовал от правоохранительных органов результатов резонансных дел. Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, правоохранительные органы должны дать результат, которые ждут как граждане Украины, так и международные партнеры.

Как долго украинскому обществу ждать результата в самых резонансных делах? Мы обещали обществу победу над коррупцией, сейчас пока что даже не ничья. Президент не влияет на их работу, к сожалению. Но я бы хотел сделать нашим правоохранительным органам два подарка: первый - это календарь, он должен напомнить, что на улице уже весна. Второй - это Уголовный кодекс Украины. Есть подозрение, что у кое-кого его нету, к сожалению. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой,

- сказал Зеленский.

Также президент отметил, что предоставил политическую волю руководителям правоохранительных органов.

Я вам ее дал, возьмите ее. Говорили: отмените телефонное право - пожалуйста. Никто сверху не спускает фамилии, на которые нужно обратить внимание. Если бы я вмешивался, некоторые люди это уже бы ощутили,

- сказал он.