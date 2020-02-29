Отставка Рябошапки: зарегистрировали проект постановления о внеочередной Раде

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о проведении внеочередного заседания парламента в четверг, 5 марта, в связи с рассмотрением вопроса о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Об этом журналистам в кулуарах парламента сообщил народный депутат из фракции партии "Слуга народа" Максим Бужанский, передает Укринформ.

Я только что зарегистрировал проект постановления о внеочередном заседании Верховной Рады завтра в 18:30. Повестка дня – отставка генерального прокурора Руслана Рябошапки, единственного человека, по вине которой "посадки" весной не состоялись. Завтра мы отправим его в отставку,

- сказал Бужанский.

В свою очередь, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на вопрос, насколько высока вероятность проведения такого заседания, ответил, что она "близка, как сейчас модно говорить, к 99%".

При этом он также подчеркнул, что регламентная процедура полностью соблюдена в этом случае.

Это как раз по регламенту. Некоторые юристы утверждают, что это можно сделать и сегодня, но чтобы не было потом никаких обвинений, то будет соблюден полный регламент. Сейчас многие депутаты поддерживают внеочередное заседание на завтра,

- уточнил Арахамия.

Стоит также отметить, что на сайте Верховной Рады текст постановления пока отсутствует.

Как сообщалось, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 4 марта поддержал проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке (№ 3154).

3 марта в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления № 3154 о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Проект подписали более 100 народных депутатов от фракции "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", депутатской группы "За будущее". По данным журналистов, собирал подписи за отставку нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

В пояснительной записке отмечается, что, в частности, "за более чем полгода пребывания в должности генеральный прокурор Руслан Рябошапка не продемонстрировал какой-либо активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства".

В то же время сам Рябошапка утверждает, что народные депутаты, инициировавшие сбор подписей за его отставку, связаны с людьми, компании которых фигурируют в уголовных делах.

Согласно п. 25 ст. 85 Конституции, в полномочия Верховной Рады входит предоставление согласия на назначение на должность и увольнение с должности Президентом Украины генерального прокурора и выражение недоверия генеральному прокурору.

Выражение недоверия генпрокурору имеет следствием его отставку с должности.

Верховная Рада 29 августа 2019 года назначила Руслана Рябошапку на должность генерального прокурора. До этого он работал заместителем главы Офиса Президента.