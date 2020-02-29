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Денис Шмигаль стал новым премьером Украины - обещает вернуть Крым и Донбасс

Категория: Новости / Политика

Денис Шмигаль стал новым премьером Украины - обещает вернуть Крым и Донбасс

Денис Шмыгаль, который занял кресло премьер-министра, рассказал, что будет делать на новой должности.

В среду, 4 марта, стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде подал кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины, передает Znaj.ua. Там же, в Раде, выступая за трибуной, кандидат в премьеры рассказал о своих целях.

Так, по словам Шмыгаля, детальный план работы нового Кабмина будет описан и опубликован для публичного доступа уже в ближайшее время. Новый премьер-министр Украины заявил о приоритетах в своей работе. Так, он намерен сосредоточится на децентрализации, медицине, создании инвестиционного климата в стране и развитии образования. Также он подчеркнул, что новое правительство будет работать и в оборонном секторе, так как в стране идет война. В планах Шмыгаля возвращение в состав Украины оккупированные Россией Крым и Донбасс.

 

Денис Шмигаль родился 15 октября 1975 года во Львове. В 1997 г. окончил Государственный университет "Львовская Политехника" по специальности "менеджмент" в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист. Кандидат экономических наук (2003 г.).

С 1995 по 2009 годы он работал на руководящих должностях на предприятиях Львова. С 2009 по 2013 год – перешел на государственную службу во Львовскую областную государственную администрацию. В 2014 году стал заместителем начальника главного управления Миндоходов Львовской области.

Денис Шмигаль в 2015-2017 годах занимал должности - советника, вице-президента, генерального директора, члена Наблюдательного совета ООО ТВК "Львовхолод". В 2017-2019 гг. - заместитель генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и.о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", г. Бурштын Ивано-Франковской области.

Шмыгаль с августа 2019 года по февраль 2020 года занимал должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

4 февраля 2020 года Верховная Рада назначила его на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий Украины.



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