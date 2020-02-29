Денис Шмигаль стал новым премьером Украины - обещает вернуть Крым и Донбасс

Денис Шмыгаль, который занял кресло премьер-министра, рассказал, что будет делать на новой должности.
В среду, 4 марта, стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде подал кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины, передает Znaj.ua. Там же, в Раде, выступая за трибуной, кандидат в премьеры рассказал о своих целях.
Так, по словам Шмыгаля, детальный план работы нового Кабмина будет описан и опубликован для публичного доступа уже в ближайшее время. Новый премьер-министр Украины заявил о приоритетах в своей работе. Так, он намерен сосредоточится на децентрализации, медицине, создании инвестиционного климата в стране и развитии образования. Также он подчеркнул, что новое правительство будет работать и в оборонном секторе, так как в стране идет война. В планах Шмыгаля возвращение в состав Украины оккупированные Россией Крым и Донбасс.
Денис Шмигаль родился 15 октября 1975 года во Львове. В 1997 г. окончил Государственный университет "Львовская Политехника" по специальности "менеджмент" в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист. Кандидат экономических наук (2003 г.).
С 1995 по 2009 годы он работал на руководящих должностях на предприятиях Львова. С 2009 по 2013 год – перешел на государственную службу во Львовскую областную государственную администрацию. В 2014 году стал заместителем начальника главного управления Миндоходов Львовской области.
Шмыгаль с августа 2019 года по февраль 2020 года занимал должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.
4 февраля 2020 года Верховная Рада назначила его на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий Украины.