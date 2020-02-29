Денис Шмигаль стал новым премьером Украины - обещает вернуть Крым и Донбасс

Денис Шмыгаль, который занял кресло премьер-министра, рассказал, что будет делать на новой должности.

В среду, 4 марта, стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде подал кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины, передает Znaj.ua. Там же, в Раде, выступая за трибуной, кандидат в премьеры рассказал о своих целях.

Так, по словам Шмыгаля, детальный план работы нового Кабмина будет описан и опубликован для публичного доступа уже в ближайшее время. Новый премьер-министр Украины заявил о приоритетах в своей работе. Так, он намерен сосредоточится на децентрализации, медицине, создании инвестиционного климата в стране и развитии образования. Также он подчеркнул, что новое правительство будет работать и в оборонном секторе, так как в стране идет война. В планах Шмыгаля возвращение в состав Украины оккупированные Россией Крым и Донбасс.