Миллиардер Майкл Блумберг завершил участие в предвыборной гонке США. И поддержал Джозефа Байдена

Об этом сообщает Associated Press.

Блумберг объявил о своем решении после неутешительных для себя результатов во время «супервторника» 3 марта — тогда на партийных выборах, где голосовали за претендентов на номинацию от Демократической партии, голосовали одновременно 14 штатов и Американское Самоа.

Несмотря на вложенные более полмиллиарда долларов в предвыборную кампанию, Блумберг показал неудачный результат: он победил только на Американском Самоа и набрал несколько кандидатов в других штатах. При этом он потратил на рекламу в этих штатах около $180 млн — больше других претендентов на номинацию.

В своем заявлении Блумберг отметил, что после результатов голосования 3 марта для него «не существует реального пути получить номинацию (Демократической партии — ред.)».

Я всегда считал, что победа над Дональдом Трампом начинается с объединением вокруг кандидата, который имеет лучшие шансы достичь этой победы. После вчерашнего (3 марта — ред.) голосования стало понятно, что таким кандидатом является мой друг и выдающийся американец — Джо Байден,

— сказал он.

Ранее, напомним, в пользу Байдена уже снялись с выборов Пит Буттиджич, мэр города Саус-Бенд штата Индиана, и Эми Клобушар, сенатор от штата Миннесота. Таким образом, единственным серьезным конкурентом Байдена остается сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Президент США Дональд Трамп уже успел среагировать на решение Блумберга в Twitter.

Я мог бы ему давным-давно сказать, что у него нет необходимых задатков (чтобы стать президентом — ред.), и он бы сэкономил себе миллиард долларов,

— отметил президент США и заявил, что поддержка Блумбергом Байдена «не сработает».

Впервые о намерениях 78-летнего Майкла Блумберга участвовать в выборах президента США стало известно 8 ноября 2019 года, когда он подал документы для участия в праймериз Демократической партии в Алабаме. 24 ноября Блумберг подтвердил, что будет бороться за номинацию.

Медиамагнат Майкл Блумберг последним среди демократов заявил о своем желании побороться за президентское кресло, поэтому не принимал участия в первых дебатах и не будет — в первых четырех «минивиборах» в американских штатах — кокусах и праймериз.

Блумберг также не исключил, что потратит миллиард долларов своего состояния, чтобы на президентских выборах в 2020 году победил демократ, а не Дональд Трамп. В целом он потратил на предвыборную кампанию более $500 млн — больше, чем любой другой кандидат.

С февраля по июнь 2020 года в каждом американском штате, а также на некоторых заморских территориях США (где, впрочем, не проходит голосование за президента), состоятся своего рода «минивиборы» кандидатов для участия в выборах в ноябре 2020 года.