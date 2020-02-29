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  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

Еврокомиссия опубликовала решение о возобновлении импорта курятины из Украины

Категория: Новости / Экономика и финансы

Еврокомиссия опубликовала решение о возобновлении импорта курятины из Украины

Европейская комиссия опубликовала решение о снятии запрета Евросоюза на импорт продукции птицеводства из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение ЕС.

Соответствующее решение было опубликовано на сайте Еврокомиссии сегодня, 4 марта. Как отметил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, ЕС впервые применил зонирование случаев птичьего гриппа в Украине.

Сегодня мы одержали две победы в аграрном и санитарному и фитосанитарному секторах. Во-первых, в результате проведенной консолидированной работы с Европейской комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины. Во-вторых, ЕС впервые применил режим зонирования в Украину в контексте вспышки гриппа птицы,
- написал Точицкий в Facebook.

Напомним, ранее ЕС запретил импорт мяса птицы из Украины в январе 2020 года. Украинская сторона заявляла, что решение было принято, несмотря на оперативное уведомление торговых партнеров о птичьем гриппе и о мерах по контролю и ликвидации, которые были признаны соответствующими нормам ЕС.

В феврале торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что ЕС одобрил снятие запрета с импорта украинской курятины. При этом решение вступит в силу после его опубликования.

 



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