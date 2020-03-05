Какие последствия ожидают заемщика, если он не вернет кредит в указанный срок

У тех, кто имеет непогашенные кредитные суммы, часто возникает вопрос, какие последствия возможны в случае непогашения займа в установленный договором срок. Порядок действий при наличии просрочки будет отличаться в зависимости от вида займа.

Порядок действий при просрочке оплаты имеет некоторые отличия в зависимости от того, где брался заем: в банке или в МФО. Но общие факторы тоже существуют. Мы приводим рекомендации, как избежать оплаты займа/микрозайма, исходя из украинского законодательства.

Долгосрочные кредиты берут в банковских учреждениях. В ситуациях, когда нужна сумма не более 5-10 тыс. грн., то заемщики все чаще обращаются в микрофинансовые организации. Клиентов привлекает возможность быстро получить кредит, без необходимости прохождения проверки или длительного ожидания. Получить деньги в МФО можно в течение нескольких минут.

Как поступить с МФО

Если заемщик попадает в категорию просрочников, он мгновенно попадает в поле зрения службы взыскания долгов, а в некоторых ситуациях, и коллекторских организаций. Согласно закону о коллекторских организациях, коллекторы в отношении должника могут использовать только рекомендательные методы воздействия, напоминая должникам о необходимости возврата денежных средств. В реальности же должника ждут навязчивые звонки и СМС-сообщения с требованиями, и нередко угрозами.



Как избавиться от задолженности по просроченному займу

Непогашенный вовремя займ на незначительную сумму в скором времени может вырасти в несколько раз. Кредитор прямо заинтересован в том, чтобы получить с нерадивого заемщика максимальную сумму, поэтому не стесняется начислять всевозможные проценты и комиссионные платежи. К счастью для заемщика, это не законно.

В некоторых ситуациях МФО готовы списать проценты, вернуть хотя бы ту сумму, которая была выдана заемщику. Но для этого необходимо предъявить по-настоящему действенный аргумент. Иначе ничего не получится. Этого будет достаточно для урегулирования вопроса.

Можно ли не платить вообще

Вы имеете большую просроченную сумму по микрозайму и не планируете ее платить – советуем сменить все контакты и не вспоминать о долгах. Для ареста имущества и запрета на выезд за границу потребуется решение суда, а судебных разбирательств МФО пытаются избегать.

Как быть с банковским кредитом

Крупнейшие украинские сайты - ПриватБанка, Альфа-Банк, ОщадБанк, имеют в своем штате юристов, работа которых заключается в работе с проблемными клиентами. С такими банками не платить не получится, если клиент откажется выполнять условия кредитного договора, его ждет суд и принудительное взыскание долга. Единственная возможность избежать такого развития ситуации – обратиться за реструктуризацией, огласить себя банкротом или предоставить аргументированную причину невозможности оплатить займ.

Что делать при длительной неуплате по кредиту

Главное – не паниковать и не скрываться. Проанализируйте свои доходы и расходы, минимизируйте затраты на несущественные вещи. Примите тот факт, что у вас нет средств на погашение займа и не забывайте о первоочередных ежедневных потребностях: еде, одежде, оплате коммуналки, лекарства и др. Не пугайтесь угроз от банковских работников и специалистов по взысканию задолженности. Если же они переступают черту и переходят к физическому воздействию, то срочно вызывайте полицейских. Если навязчивые звонки от сотрудников МФО или коллекторов вы не в силах терпеть, то смените номер своего телефона.

Что делать если вас вызывают в суд

МФО редко прибегают к обращению в судовые инстанции. Такое происходит крайне редко, не более 10%. Обычно подобные проблемы возникают только тогда, когда кредит оформлен в банке. Банки в 99% случаев обращаются в суд, и добиваются положительного для себя решения. Если у вас есть задолженность и вероятность судового разбирательства высока, переоформите все свое ценное имущество на близкого вам человека. Это позволит избежать возможной конфискации имущества в счет долга.

Как быть если банк выиграл дело

После вынесения судебного решения, в дело вступает исполнительная служба, именно этот орган уполномочен конфисковать ваше имущество для погашения долга. Согласно действующего законодательства, исполнительная служба имеет право на взыскание в течение 3 лет после вынесения судового решения. Если по каким-либо причинам исполнительная служба в течение 3 лет не смогла взыскать имущество, дело закрывается и возвращается в банк.

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