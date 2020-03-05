Украина намерена заключить долгосрочный контракт на поставки газа из США через Польшу

Украина планирует заключить долгосрочный контракт - десятилетний или двадцатилетний, - на поставки больших объемов природного газа из США через Польшу. Об этом в интервью УНИАН рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает ZN.UA.
По его словам, такой контракт на поставки газа из США укрепит позиции Украины на переговорах с Россией.
При этом министр не стал раскрывать подробности об объемах закупки, отметив только, что они будут крупными.
Ранее сообщалось, что в течение года украинская газотранспортная система (ГТС) может принять до 6,6 млрд кубометров газа из Польши за счет физических поставок. Плюс, еще 3,2 млрд кубометров может обеспечить виртуальный реверс. Транзит может осуществляться по двух имеющихся соединениях с ГТС Польши: Дроздовичи и Германовичи.