Украина намерена заключить долгосрочный контракт на поставки газа из США через Польшу

Украина планирует заключить долгосрочный контракт - десятилетний или двадцатилетний, - на поставки больших объемов природного газа из США через Польшу. Об этом в интервью УНИАН рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает ZN.UA.

США заинтересованы сделать портфель таких заказов. Есть спотовые рынки, а есть действительно стратегические, геополитические рынки. Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт… Для нас - это геополитический документ и энергетическая безопасность. Его реализация планируется через инфраструктуру Польши,

- сказал министр.

По его словам, такой контракт на поставки газа из США укрепит позиции Украины на переговорах с Россией.

Мы сможем привязаться к биржевым индикаторам, соответственно, от этого контракта будет развиваться инфраструктура сжиженного газа. И когда в следующий раз мы будем иметь переговоры по транзиту, или о другом с Россией, то у нас уже будет альтернативная поставка из страны, которая сейчас пытается нарастить свое присутствие на европейском рынке и вообще в мире по газу,

- сказал он.

При этом министр не стал раскрывать подробности об объемах закупки, отметив только, что они будут крупными.

Ранее сообщалось, что в течение года украинская газотранспортная система (ГТС) может принять до 6,6 млрд кубометров газа из Польши за счет физических поставок. Плюс, еще 3,2 млрд кубометров может обеспечить виртуальный реверс. Транзит может осуществляться по двух имеющихся соединениях с ГТС Польши: Дроздовичи и Германовичи.