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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Венедиктова обвинила Офис генпрокурора в блокировании расследования дел ГБР

Категория: Новости / Политика

Венедиктова обвинила Офис генпрокурора в блокировании расследования дел ГБР

Расследование более тысячи производств Государственного бюро расследований заблокировано из-за организации работы Офиса генерального прокурора.

Об этом рассказала вр.и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова, отчитываясь о деятельности перед Верховной Радой на внеочередном заседании, сообщает Укринформ.

 

Организация работы Офиса генерального прокурора построена таким образом, что более чем в тысячи производств ГБР не назначены процессуальные руководители - и, соответственно, их фактическое расследование заблокировано. Но самое страшное в этой ситуации, что генеральный прокурор отрицает этот факт. В понедельник я получила по этому поводу письмо, именно поэтому вчера я направила письмо в ответ на 26 листах с номерами уголовных производств... 1272 уголовных производства, в которых не назначен процессуальный руководитель. И это без закрытых, без объединенных и без остановленных,
- отметила Венедиктова.

Она также напомнила, что согласно закону, письменное уведомление о подозрении народным депутатам осуществляется исключительно генеральным прокурором.

Нет такого процессуального действия в этом случае - согласовывать или не согласовывать подозрение, только он уполномочен его составлять. Следователь ГБР не наделен этими полномочиями и не может это делать в отношении народных депутатов,
- пояснила Венедиктова.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал правоохранительные органы за отсутствие результатов в громких делах, несмотря на отмену «телефонного права» и другого вмешательства сверху.

3 марта в ВР зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.



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