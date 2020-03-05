Дубилет сожалеет о незавершенных проектах и надеется на продолжение работы в правительстве

Экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет надеется на обсуждение вопроса относительно его работы в правительстве. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает 112.ua.
Также он поблагодарил своих экс-коллег по Кабмину за совместную работу.
Отметим, что должность министра Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета занял участник АТО на Донбассе, госсекретарь Минмолодежи и спорта Олег Немчинов.
Вчера новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль и члены его правительства приняли присягу.
Перед этим Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.