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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Дубилет сожалеет о незавершенных проектах и надеется на продолжение работы в правительстве

Категория: Новости

Дубилет сожалеет о незавершенных проектах и надеется на продолжение работы в правительстве

Экс-министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет надеется на обсуждение вопроса относительно его работы в правительстве. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает 112.ua.

 

 

Относительно моих планов. Большинство проектов, которыми я занимался, не завершено. А ничего так не болит, как ощущение потерянного времени из-за незавершенных проектов. Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу,
- написал Дубилет.

Также он поблагодарил своих экс-коллег по Кабмину за совместную работу.

Работа была не простая, мы все делали ошибки, но принесли, уверен, немало пользы для страны. Всем спасибо за поддержку,
- подытожил Дмитрий Дубилет.

Отметим, что должность министра Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета занял участник АТО на Донбассе, госсекретарь Минмолодежи и спорта Олег Немчинов. 

Вчера новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль и члены его правительства приняли присягу.

Перед этим Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.

 



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