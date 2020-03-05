Нацбанк обновил перечень системно важных банков

Национальный банк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Количество банков не изменилось и составляет 14 учреждений.

Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В список системно важных банков вместо Укрсоцбанка, который в 2019 году присоединился к Альфа-Банку, вошел А-Банк.

Так образом, системно важными банками считаются: А-Банк; Альфа-Банк; Кредобанк; ОТП банк; Ощадбанк; Южный; ПриватБанк; ПУМБ; Райффайзен Банк Аваль; ТАСкомбанк; Укргазбанк; Укрэксимбанк; УкрСиббанк; Универсал банк.

Дополнительно к нормативному значению достаточности капитала банки должны сформировать буфер системной важности, который начнет действовать с 1 января 2021 и будет зависеть от значения показателя системной важности банка.

Буфер системной важности составит 1% для Райффайзен Банка Аваль, Альфа Банка, А-Банка, ПУМБа, УкрСиббанка, ТАС Банка, Универсал Банка, ОТП Банка, Банка "Южный" и Кредобанка.

Буфер системной важности составит 1,5% для Укрэксимбанка, Ощадбанка и Укргазбанка.

Буфер системной важности составит 2% для ПриватБанка.