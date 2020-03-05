В Украине из-за коронавируса будут отменять массовые мероприятия и временно закрывать школы

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине в ближайшее время из-за возможного распространения коронавирусной инфекции будет введен запрет на массовые мероприятия и временно закрываться школы.
Как передает УНИАН, об этом он сообщил во время встречи президента Владимира Зеленского с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами, которые находились в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине.
Ляшко напомнил, что коронавирус передается воздушно-капельным путем - «надо, как минимум, за полтора-два метра находиться от человека, чтобы не заразиться».