В Украине из-за коронавируса будут отменять массовые мероприятия и временно закрывать школы

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине в ближайшее время из-за возможного распространения коронавирусной инфекции будет введен запрет на массовые мероприятия и временно закрываться школы.

Как передает УНИАН, об этом он сообщил во время встречи президента Владимира Зеленского с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами, которые находились в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине.

В ближайшее время мы, к сожалению, будем вводить ограничительные противоэпидемические мероприятия. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, закрывать временно школы на ограничительные противоэпидемические мероприятия, будет разрыв учебных процессов, чтобы ограничить массовые скопления людей,

- заявил он.

Ляшко напомнил, что коронавирус передается воздушно-капельным путем - «надо, как минимум, за полтора-два метра находиться от человека, чтобы не заразиться».