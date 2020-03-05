Офицеров запаса призовут на срочную службу

В ходе весенней призывной кампании-2020 в армию призовут офицеров запаса, не достигших 43 лет, подходящих по состоянию здоровья и не имеющих права на отсрочку.
Об этом сообщил начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Сергей Волков, передает «Я и Закон» со ссылкой на «АрміяInform».
Вместе с тем он уточнил, что Минобороны не издало соответствующего указа.
По его словам, ответственность и организация этой работы возложена на военные комиссариаты. Туда они должны появиться и пройти медосмотр. Но уже после того, как определят объемы учетных специальностей, эти офицеры должны соответствовать условиям для прохождения службы по состоянию здоровья и не иметь отсрочек.
Он уточнил, что офицеров запаса не привлекают к участию в операции Объединенных сил. За 6 месяцев со дня призыва они могут заключить контракт на прохождение военной службы на срок от 1 года. Лишь после того, как они заключат контракт их могут привлечь к участию в ООС. По окончании 18-месячного срока службы их освобождают в установленном порядке в запас.