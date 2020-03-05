Госдума окончательно упростила получение гражданства РФ для украинцев

Государственная дума Российской Федерации приняла закон об упрощении получения гражданства России для украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Сообщается, что сегодня российский парламент отменил необходимость сдачи экзамена для граждан Украины и Беларуси для получения статуса носителей русского языка. Этот статус позволяет получить гражданство России в упрощенном порядке.
Напомним, что Россия готовится раздавать паспорта без отказа от старого гражданства. Москва меняет российское законодательство согласно поручению президента Владимира Путина, согласно которому в Россию необходимо привлечь от 5 млн до 10 млн новых граждан. При этом в российском правительстве не скрывают, что главной целью данных инициатив является "защита граждан России за рубежом".