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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Госдума окончательно упростила получение гражданства РФ для украинцев

Категория: Новости / Политика

Госдума окончательно упростила получение гражданства РФ для украинцев

Государственная дума Российской Федерации приняла закон об упрощении получения гражданства России для украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что сегодня российский парламент отменил необходимость сдачи экзамена для граждан Украины и Беларуси для получения статуса носителей русского языка. Этот статус позволяет получить гражданство России в упрощенном порядке.

Напомним, что Россия готовится раздавать паспорта без отказа от старого гражданства. Москва меняет российское законодательство согласно поручению президента Владимира Путина, согласно которому в Россию необходимо привлечь от 5 млн до 10 млн новых граждан. При этом в российском правительстве не скрывают, что главной целью данных инициатив является "защита граждан России за рубежом".

 

 



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