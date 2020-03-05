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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Премьеру нового фильма о Бонде перенесли из-за коронавируса

Категория: Новости / Культура и искусство

Премьеру нового фильма о Бонде перенесли из-за коронавируса

Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» была перенесена в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Variety.

 

 

Премьера фильма «Не время умирать» - новой картины о Джеймсе Бонде - была перенесена со 2 апреля на ноябрь. Это связано с эпидемией коронавируса,
- говорится в сообщении.

Лента, которая должна была выйти в мировой прокат в апреле, будет показана в Великобритании 12 ноября, а в США - 25 ноября. Точные даты выхода в других регионах объявят позднее.

 

Как известно, из-за коронавируса оказались закрытыми кинотеатры на таких крупных рынках, как Китай, Япония, Южная Корея и Италия, из-за чего в случае выхода в прокат в апреле фильм с двухсотмиллионным бюджетом мог бы оказаться убыточным.

 

Следует отметить, что ранее создатели двух самых популярных фанатских сайтов, посвященных фильмам о Джеймсе Бонде, призвали продюсеров новой серии «бондианы» отложить премьеру из-за вспышки коронавируса.

Как отмечали в открытом письме основатели сайтов MI6 Confidential и The James Bond Dossier Джеймс Пейдж и Дэвид Ли, «здоровье людей должно цениться больше, чем графики премьерных показов». Свое письмо они назвали «Не время для нерешительности» - по аналогии с названием нового фильма о Джеймсе Бонде. По мнению фанатов «бондианы», перенос премьеры не станет слишком большим бременем для кинокомпаний.

Новый фильм о Джеймсе Бонде должен стать 25-м по счету. Главную роль, как и в нескольких предыдущих фильмах, исполнил Дэниэл Крейг.

 

 

 

 



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