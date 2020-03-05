В одесских школах усилят контроль посещаемости и начнут дезинфицировать туалеты на каждой перемене

Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич рассказала о мерах предосторожности в период повышения заболеваемости на ОРВИ и грипп среди учеников школ и воспитанников детских садов.

Такие мероприятия утвердили во время совещания, сообщила Буйневич на странице в соцсетях.

По данным чиновницы, на сегодня закрыты на карантин 161 класс и 6 групп, при этом наблюдаются тысячи классов, где отсутствует 2-3 ребенка.

В связи с ростом закрытых классов в учреждениях примут такие меры:

- строжайший контроль приема детей, особенно в детских садах;

- обработка дезрастворами туалетов и других мест общественного пользования после каждой перемены. Дезсредства закуплены, также их дополнительно довезут в детсады и школы;

- соблюдение режима проветривания, кварцевание медпунктов;

- беседы с детьми о мерах профилактики.

При этом Елена Буйневич отметила, что использовать маски в школах нет необходимости, поскольку маска нужна заболевшему человеку, медикам или членам семьи, которые ухаживают за больным.

Важно добавить, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией в нашей области не зафиксированы.