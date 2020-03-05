АМКУ разрешил концессию порта “Херсон”

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
В АМКУ отметили, что победителем концессионного конкурса в порту Херсон стало ООО "Рисоил-Херсон" (г. Киев, Украина.), образованное с целью участия в концессионном конкурсе компаниями ООО «Петро Ойл Энд Кемикалс» (г. Киев, Украина.) И Risoil SA (г.Женева, Швейцария). Эти компании заключили договор объединения, по которому они обязуются сотрудничать и осуществлять реализацию проекта по передаче в концессию порта "Херсон".
В конце января 2020 года в Антимонопольный комитет поступило заявление на опосредствованное приобретение ООО "Рисоил-Херсон" контроля, путем получения в концессию, над активами, которые принадлежат ГП "Херсонский морской торговый порт" и ГП "Администрация морских портов Украины" и вместе обеспечивают предоставление стивидорных услуг в порту "Херсон".
Кроме того, по информации антимонопольного ведомства, ООО «Рисоил-Херсон», с учетом отношений контроля, осуществляет, в частности, перевалку грузов в морских торговых портах «Черноморск» и «Південний».
При этом совокупная доля участников концентрации на рынке услуг по транспортной обработке грузов в морских портах в сегменте стивидорных работ составляет около 2%, констатировали в Комитете.
Как сообщалось, 21 января 2020 года Министерство инфраструктуры приняло решение предоставить имущественный комплекс Херсонского морского торгового порта в концессию компании "Рисоил-Херсон".
О начале конкурсов по концессии морских портов "Ольвия" и "Херсон" Мининфраструктуры объявило в сентябре прошлого года. В октябре начался прием заявок от компаний на участие в объявленных конкурсах.
Группа агропромышленных компаний RISOIL основана в Женеве, Швейцария. RISOIL S.A. представлена в Украине компаниями: Risoil Terminal - крупнейший универсальный экспортно-импортный терминал по перевалке украинских пищевых растительных масел и зерновых в Черноморском регионе; «Рисойл-юг» - терминал по перевалке масла в Южном; «Раздельнянский элеватор» (Одесская область) «Морской технический центр» - специализируется на предоставлении комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов.
Шестой апелляционный административный суд 3 февраля приостановил действие приказа Министерства инфраструктуры №16 от 21 января 2020 года об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждении победителя концессионного конкурса в порту "Херсон". Министерству инфраструктуры и созданной министерством концессионной комиссии и рабочей группе запрещено предпринимать какие-либо действия, направленные на завершение концессионного конкурса.
14 февраля стало известно, что Мининфраструктуры через суд добилось отмены приостановления концессии целостного имущественного кoмплекса ГП «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП).
Государственное предприятие "Херсонский морской торговый порт" расположено в городе Херсон и условно относится к категории "малых" морских портов. Оно является государственной стивидорной компанией, осуществляющей операционную деятельность в акватории Херсонского порта, в частности грузопереработку всех видов экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов, кроме наливных. Основные грузы: зерновые, пищевые, строительные материалы и генеральные грузы.
Херсонский порт является ключевым морским портом на реке Днепр, имеет подъездные автодороги и железнодорожное сообщение.
Концессия государственных объектов предусматривает их передачу в долгосрочное управление частным компаниям, при этом такие объекты остаются в собственности государства.