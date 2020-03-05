Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что вакансии в правительстве на жизнедеятельность страны плохо не влияют. Об этом он сказал во время брифинга в парламенте, сообщает ZIK.

Отвечая на вопрос, когда, вероятно, будут заполнены вакансии в правительстве, спикер Рады заявил:

Я думаю, здесь вопрос не в скорости принятия решений, а в качестве этих решений. Я уже отмечал, что сейчас идут консультации по кандидатурам на те или иные должности, которые являются вакантными. На деятельность правительства и на жизнедеятельность страны это никаким образом плохо не влияет, потому что сами структуры продолжают работать, есть заместители министров, первые заместители, и система продолжает функционировать. Здесь смена правительства не является турбулентной.

Говоря о том, что лично председатель паралменту ожидает от правительства, Разумков отметил:

Я думаю, ожидание здесь даже принципиально не мои как председателя ВРУ, а как гражданина нашего государства, реформы будут внедряться быстро, качественно. И это мы будем чувствовать и видеть не только на слайдах, а видеть и в реальной нашей жизни.