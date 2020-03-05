Ассистент Google научили читать вслух страницы в интернете 42 языках

Google Assistant отныне сможет прочитать вслух информацию со страниц в интернете, а также перевести текст в 42 языках. Об этом говорится в блоге Google, передает ZIK.

Отмечается, что для запуска новой функции, нужно сказать "Привет Google, прочитай эту страницу".

Во время чтения ассистент покажет, какую часть он сейчас озвучивает. Также он автоматически будет скролить страницу, если текст на экране будет заканчиваться.

Также ассистент может автоматически перевести текст на странице 42 языках, на какие именно языки, пока еще не сообщается.

В Google отметили, что ассистент будет читать "выразительным и естественным голосом". Скорость прочтения можно будет менять.

В компании надеются, что новая функция поможет людям с нарушением зрения и тем, кто не успевает прочитать текст.

Новая функция должна работать на всех современных смартфонах с операционной системой Android 5 и выше.

Напомним, в популярном онлайн-переводчики Google Translate появились 5 новых языков — руандійська, татарский, туркменский, уйгурский и Одія (индоевропейский язык, на котором говорят в индийском штате Орисса).