 
Информация к новости
  • Просмотров: 67
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

У магии нет пола: фея в киноадаптации "Золушки" будет гендерно-нейтральной

Категория: Новости / Культура и искусство

У магии нет пола: фея в киноадаптации "Золушки" будет гендерно-нейтральной

Обладатель премии "Эмми" за лучшую роль в сериале "Поза" Билли Портер рассказал, что фея-кресная, которую он сыграет в новой экранизации сказки "Золушка", будет гендерно-нейтральной.

Как отметил актер в интервью CBS News, фильм будет классической сказкой для нового поколения и современные дети уже подготовлены к тому, чтобы воспринимать людей не привязывая их к гендеру. 

У магии нет пола. Мы представляем этого персонажа как бесполого — по крайней мере, так я его играю — и это действительно мощно. Дети готовы для этого. Это взрослые замедляют ход логичных вещей,
- отметил Портер. 

Напомним, главную героиню в музыкальном фильме "Золушка" воплотит певица Камилла Кобельо. Принца Роберта сыграет британский актер Николас Голицын ("Покои"). Также к актерскому составу присоединился Пирс Броснан.

Автором идеи фильма и продюсером выступает Джеймс Корден, а режиссером — Кэй Кэннон. В фильме будет переосмыслена традиционная история Золушки. В этой версии героиня станет амбициозной молодой женщиной, мечты которой простираются далеко за пределы ее мира.

Дата официального релиза пока неизвестна.

 


Источник: 112.ua



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.


Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать