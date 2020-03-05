Минобороны создает женский спецназ для охраны топ-чиновниц

В Киевской области готовят первое женское подразделение по охране VIP-персон. Об этом рассказал начальник группы по связям с общественностью Главного управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины подполковник Владимир Потапов, сообщает пресс-служба Минобороны, передает издание «Контракты».

В 138-м Центре специального назначения Военной службы правопорядка продолжается подготовка группы женщин-военнослужащих для охраны VIP-персон женского пола. Эта работа проводится в соответствии с требованиями НАТО,

- рассказал офицер.

По его словам, также готовится группа инструкторов Военной службы правопорядка под руководством инструкторов из стран Альянса на курсе “Охрана VIP-персон“.