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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Минобороны создает женский спецназ для охраны топ-чиновниц

Категория: Новости / История и общество

Минобороны создает женский спецназ для охраны топ-чиновниц

В Киевской области готовят первое женское подразделение по охране VIP-персон. Об этом рассказал начальник группы по связям с общественностью Главного управления Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины подполковник Владимир Потапов, сообщает пресс-служба Минобороны, передает издание «Контракты».

 

В 138-м Центре специального назначения Военной службы правопорядка продолжается подготовка группы женщин-военнослужащих для охраны VIP-персон женского пола. Эта работа проводится в соответствии с требованиями НАТО,
- рассказал офицер.

По его словам, также готовится группа инструкторов Военной службы правопорядка под руководством инструкторов из стран Альянса на курсе “Охрана VIP-персон“.

 



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