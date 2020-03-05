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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Одесском зоопарке родился тигренок (видео)

Категория: Новости / История и общество

В Одесском зоопарке родился тигренок (видео)

В Одесском зоопарке начало 2020 года ознаменовалось приятным событием - у пары амурских тигров родился детёныш. Малыш чувствует себя превосходно и всё время находится рядом с заботливой мамой, передает пресс-служба мэрии.

Немного позже малыш начнёт выходить в общий вольер, где посетители смогут понаблюдать за ним.

Имени у тигрёнка ещё нет. По традиции его придумают одесситы в рамках конкурса «Дай имя малышу».

В Одесском зоопарке проживает пара амурских тигров Тайгер и Натали. В минувшем году в зоопарк прибыл ещё один молодой тигр, который сейчас обживается на новом месте.

Амурские тигры – самые крупные хищные кошки в мире. Они занесены в Международную красную книгу. Это необычайно красивые и грациозные животные.

В Одесском зоопарке родился тигренок (видео)

В Одесском зоопарке родился тигренок (видео)

 



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