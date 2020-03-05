В Украине вызвать полицию теперь можно через мобильное приложение

В Украине запускают приложение My Pol, при помощи которого можно вызвать полицию. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook, передает издание «Я и Закон».
Отмечается, что приложение работает с Главными управлениями Национальной полиции областей и МВД Украины. Через него можно быстро вызвать патрульную полицию через функцию SOS; оценить работу полицейских по номеру жетона; получить справку о законах; найти ближайшие отделения полиции и медпомощи; получить новости правоохранителей.
Приложение My Pol запрашивает разрешения на телефонные звонки и сообщения для вызова SOS. Также необходим доступ к геоданным для определения местоположения при вызове SOS.
Для добавления фото к учетной записи пользователя потребуется доступ к фотографиям и мультимедиа. Чтобы выбрать номер телефона доверенного лица из телефонной книги, нужен доступ к контактам.