Эрдоган и Путин договорились прекратить войну в сирийской провинции Идлиб

Об этом Эрдоган и Путин заявили во время совместной пресс конференции по результатам переговоров, передает «Громадське». Президенты и их группы переговорщиков вели переговоры в течение почти семи часов.

Позже детали турецко-российской договоренности зачитал глава российского МИД Сергей Лавров. Они предусматривают:

немедленное прекращение огня в демилитаризованных зонах Сирии после 00:00 6 марта;

создание безопасности коридора протяженностью 6 километров к северу и 6 километрах к югу от международной трассы М4 «Латакия-Алеппо». Параметры функционирования этого коридора будут оговоренные между министерствами обороны России и Турции в течение семи дней

начало работы с 15 марта 2020 года общей группы патрулирования с участием турецких и российских войск на трассе М4 по маршруту от населенного пункта Трумба — два километра западнее города Саракеб — до населенного пункта Айн-эль-Хабр.

На пресс конференции Путин сначала отметил обострение напряженности в Сирии в течение последних нескольких месяцев, возложив ответственность за это на сирийские «бандформирования». По его словам, российская авиабаза «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия с начала года подвергалась нападениям 11 раз.

Президент РФ также выразил соболезнования семьям погибших турецких солдат.

Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами. Но каждый раз в критический момент, опираясь на достигнутый уровень наших двусторонних отношений, нам всегда удавалось найти общие точки соприкосновения и находить решения проблем. Так произошло и в этот раз, — сказал Путин. — сказал Путин.

В свою очередь, Реждеп Тайип Эрдоган подчеркнул тяжелое гуманитарное положение в Сирии в результате вооруженного обострения. «По последним данным, около нашей границы сейчас находится 1,5 миллиона человек. Это лишило регион (Идлиб — ред.) населения и, очевидно, поставило Турцию в сложное положение».

Президент Турции также объявил, что проведет встречу высокого уровня с Путиным в ближайшее время.

Сегодняшние переговоры... являются выражением нашего желания достичь полного урегулирования войны в Сирии... Сегодня (5 марта — ред.) после полуночи вступит в силу немедленное прекращении огня,

— отметил Эрдоган.

Напомним, обострение в Идлибе началось после того, как вечером 27 февраля в провинции в результате авиаудара были убиты по меньшей мере 33 турецких военных. Анкара обвинила в нападении «сирийский режим» Башара Асада и в ответ начала массированный обстрел по сирийским войскам с применением артиллерии, авиации и беспилотников.

1 марта Турция объявила об официальном начале военной операции «Весенний щит» в сирийском Идлибе.

Отметим, что правительственные сирийские войска (армию Асада) поддерживает Россия, тогда как Турция находится на стороне части оппозиционных Дамаску сил, базирующихся преимущественно на северо-западе страны, у сирийско-турецкой границы.