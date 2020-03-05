В Одессе грядет реконструкция старого терминала аэропорта

В конце зимы Международный аэропорт "Одесса" завершил перевод рейсов в здание нового терминала. В старом терминале планируют сделать реконструкцию и создать музей, офисы и даже выставочный центр, передеает 048.ua.
По сообщению пресс-службы аэропорта, пока в помещении старого терминала продолжают работать некоторые административные офисы обслуживающих компаний, таможенной и пограничной службы.
В будущем аэропорт имеет планы по реконструкции здания аэровокзала с выставочным центром и административными помещениями.
После обновления большая часть помещений будет использоваться предприятиями, которые работают в аэропорту, и специализированными компаниями по авиационной отрасли. Эти изменения коснутся только внутренней планировки. Само здание сохранит свой внешний вид.