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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе грядет реконструкция старого терминала аэропорта

Категория: Новости

В Одессе грядет реконструкция старого терминала аэропорта

В конце зимы Международный аэропорт "Одесса" завершил перевод рейсов в здание нового терминала. В старом терминале планируют сделать реконструкцию и создать музей, офисы и даже выставочный центр, передеает 048.ua.

По сообщению пресс-службы аэропорта, пока в помещении старого терминала продолжают работать некоторые административные офисы обслуживающих компаний, таможенной и пограничной службы.

В будущем аэропорт имеет планы по реконструкции здания аэровокзала с выставочным центром и административными помещениями.

Мы хотим объединить прошлое и будущее в месте, которое имеет более чем столетнюю историю. И уже ведем переговоры со специалистами по экспозициям и музейной отрасли, чтобы разработать будущий концепт. В целом, наша цель - это объединение представителей авиационной отрасли, бизнеса и сопутствующих предприятий в мощный кластер, который будет способствовать развитию авиации юга Украины,
- отметил директор ООО "Международный аэропорт "Одесса" Павел Прусак.

После обновления большая часть помещений будет использоваться предприятиями, которые работают в аэропорту, и специализированными компаниями по авиационной отрасли. Эти изменения коснутся только внутренней планировки. Само здание сохранит свой внешний вид.

 



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