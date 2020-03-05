Одесским ветеранам вручат памятные знаки по случаю 75-летия Победы

В Одессе по случаю 75-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне, учитывая ходатайство городской организации ветеранов, выпустят Памятный знак «75 лет Победы».

Распоряжением городского головы уже утверждены его описание и образец. Об этом сообщает "Одессит" со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Памятный знак «75 лет Победы» будет вручен лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам боевых действий, участникам войны.

Также знак получат семьи погибших (умерших) ветеранов и активные участники ветеранского движения.