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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Одесским ветеранам вручат памятные знаки по случаю 75-летия Победы

Категория: Новости

Одесским ветеранам вручат памятные знаки по случаю 75-летия Победы

В Одессе по случаю 75-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне, учитывая ходатайство городской организации ветеранов, выпустят Памятный знак «75 лет Победы».

Распоряжением городского головы уже утверждены его описание и образец. Об этом сообщает "Одессит" со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Памятный знак «75 лет Победы» будет вручен лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам боевых действий, участникам войны.

Также знак получат семьи погибших (умерших) ветеранов и активные участники ветеранского движения.

Одесским ветеранам вручат памятные знаки по случаю 75-летия Победы

 

 



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