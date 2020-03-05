Руководство Одесского припортового порта подозревают в хищениях более 90 млн гривен

Национальное антикорупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении двум руководителям Одесского припортового завода в нанесении 93,3 млн гривен ущерба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Также подозрение сообщили доверенному лицу народного депутата 8-го созыва, который выступил организатором схемы, и владельцу компании-нерезидента. Действия всех четырех человек квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Как отметили правоохранители, должностные лица ОПЗ были задержаны. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. Местонахождение остальных двух фигурантов на данный момент не установлено.
Напомним, обвинительные акты в отношении заместителя главы "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы и заместителя председателя "Одесского припортового завода" Николая Щурикова были направлены в суд в 2016 году. Их обвиняют в растратах более 200 млн гривен.
Ранее сообщалось, что ВАКС избрал меры пресечения трем лицам, подозреваемым в даче неправомерной выгоды председателю Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Чиновники предлагали главе ФГИУ 5 млн долларов за назначение "определенного" директора ОПЗ.