Новый премьер назвал первые три шага по возрождению промышленности

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в сессионном зале Верховной Рады назвал первые три шага своего Кабинета министров с целью возрождения промышленности в Украине, передает УНИАН.

Шаг номер один – получить ответ от наших промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, что им нужно. А это около 100 шагов, которые нужно сделать правительству, парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу, создавать рабочие места и платить налоги. Потому первый шаг – откровенный разговор с бизнесом,

- сказал он.

Вторым важным шагом для помощи промышленности Шмыгаль назвал работу на внешних рынках с целью развить экспортных потенциал.

На сегодня Украина едва ли не единственная страна, которая не занималась до этого времени лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках. Они сами для себя искали сбыт, и мы единственные, наверное, в мире, кто не лоббировал своих производителей, аграриев, промышленников,

- сказал он.

Также премьер планирует создать налоговые стимулы для развития промышленности.

Третье – создание соответствующих условий с точки зрения и налогов, и занятости для бизнеса. Это общие фразы, конечно, но это третье условие вытекает из первого. То, что мы услышим от промышленников и предпринимателей, так и будем работать, чтобы создать эти условия,

- сказал он.

Отметим, что промышленное производство в Украине в 2019 году упало на 1,8% после роста на 1,1% в 2018 году. Спад промышленного производства в Украине в январе 2020 года в годовом выражении – к январю 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней уменьшился до 5,1% после падения на 8,3% в декабре.