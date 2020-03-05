ЕС официально снял санкции с Азарова и Ставицкого

Как отмечается, из перечня физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, исключены Азаров и Ставицкий.
Санкции предусматривали замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС.
В то же время ограничительные меры ЕС, введенные в 2014 году за ненадлежащее использование государственных фондов Украины или за служебные злоупотребления, которые привели к потере бюджетных фондов Украины, продлены на год для десяти бывших украинских высокопоставленных чиновников.
Так, ЕС продлил действие санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, экс-заместителя министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка, сына Виктора Януковича Александра Януковича, сына Виктора Пшонки Артема Пшонки, бизнесмена Сергея Курченко, экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, бывшего вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова, экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.
Это решение принято на основе ежегодного пересмотра упомянутых мер. Санкции были введены в марте 2014 года и с тех пор обновлялись на ежегодной основе.