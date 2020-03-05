ЕС официально снял санкции с Азарова и Ставицкого

Как отмечается, из перечня физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, исключены Азаров и Ставицкий.

На основе анализа решения 2014/119/CFSP применения ограничительных мер, направленных против определенных лиц, субъектов и органов, следует продлить до 6 марта 2021 года. Позиции в отношении двух лиц (Азарова и Ставицкого – ред.) исключить...,

- говорится в сообщении.

Санкции предусматривали замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС.

В то же время ограничительные меры ЕС, введенные в 2014 году за ненадлежащее использование государственных фондов Украины или за служебные злоупотребления, которые привели к потере бюджетных фондов Украины, продлены на год для десяти бывших украинских высокопоставленных чиновников.

Так, ЕС продлил действие санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки, экс-заместителя министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка, сына Виктора Януковича Александра Януковича, сына Виктора Пшонки Артема Пшонки, бизнесмена Сергея Курченко, экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника, бывшего вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова, экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Напомним, что Совет ЕС в четверг, 5 марта, принял решение продлить еще на год, до 6 марта 2021 года, ограничительные меры против 10 чиновников времен режима Януковича, причастных к злоупотреблениям, которые привели к потере Украиной бюджетных фондов. Однако против двух должностных лиц санкции не продлили.

Это решение принято на основе ежегодного пересмотра упомянутых мер. Санкции были введены в марте 2014 года и с тех пор обновлялись на ежегодной основе.