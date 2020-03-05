Шмыгаль о поставках воды в Крым: "хоть цистернами, хоть бутылями"

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет поставлять в Крым воду для промышленных и военных нужд. Об этом он сказал во время часа вопросов к своему правительству в Верховной Раде, передает РБК-Украина.
При этом, как подчеркнул глава правительства, возможна поставка воды для хозяйственных нужд - в случае гуманитарной угрозы украинцам.
Напомним, новый премьер прокомментировал, есть ли расходы из государственного бюджета на оккупированные территории. Шмыгаль заверил, что прямых расходов госбюджета на оккупированные территории нет.
Отметим, что ранее глава правительства заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы. По его словам, отсутствие водоснабжения на полуостров может привести к гуманитарной катастрофе.