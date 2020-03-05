Шмыгаль о поставках воды в Крым: "хоть цистернами, хоть бутылями"

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет поставлять в Крым воду для промышленных и военных нужд. Об этом он сказал во время часа вопросов к своему правительству в Верховной Раде, передает РБК-Украина.

При этом, как подчеркнул глава правительства, возможна поставка воды для хозяйственных нужд - в случае гуманитарной угрозы украинцам.

Мы не будем поставлять воду для промышленных и военных объектов. Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд - хоть цистернами, хоть бутылями. Мы должны это обеспечить, это наш долг перед украинцами,

- заявил Шмыгаль.

Напомним, новый премьер прокомментировал, есть ли расходы из государственного бюджета на оккупированные территории. Шмыгаль заверил, что прямых расходов госбюджета на оккупированные территории нет.

Отметим, что ранее глава правительства заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы. По его словам, отсутствие водоснабжения на полуостров может привести к гуманитарной катастрофе.

При этом заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева считает, что новоназначенный премьер-министр пока не в контексте Крыма. Она подчеркнула, что позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась - государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове.