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Сегодня, 15:00

Путешествовал в вагоне с углем: измаильские пограничники обнаружили незаконного «гастролера» из Молдовы (видео)

Категория: Новости / Происшествия

Путешествовал в вагоне с углем: измаильские пограничники обнаружили незаконного «гастролера» из Молдовы (видео)

Пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Молдовы, который незаконно пересек государственную границу в грузовом поезде сообщением «Этулия-Рени». Мужчина выбрал необычный способ путешествия — его обнаружили в вагоне с углем.

Как сообщает «Бессарабия INFORM» со ссылкой на в пресс-службу Измаильского погранотряда, во время его осмотра в пункте пропуска для железнодорожного сообщения «Рени» служебная ягдтерьер «почуяла» нарушителя в одном из товарных вагонов.

Поднявшись на вагон пограничники обнаружили мужчину, который спрятался среди угля.

При себе у него было свидетельство на возвращение в Молдову с пометкой о запрете въезда на территорию Украины. При этом, путешественник уверял стражей границы, что якобы сел на поезд в Молдове и должен был сойти на одной из станций этой страны, однако, пропустил свою остановку.

За совершенное правонарушение пограничники составили на гастролера админпротокол.

Учитывая то, что мужчина пересек границу имея запрет въезда в Украину, рассматривается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по ч.1 ст. 332-2 Уголовного кодекса Украины «Незаконное пересечение государственной границы Украины».

 



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