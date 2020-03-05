Марсоход NASA Mars-2020 получил официальное название

Это название было выбрано на конкурсе эссе от NASA «Дай имя марсоходу», который начался прошлым летом. Судьи-добровольцы просмотрели 28 тыс. заявок от детей, начиная с дошкольного возраста, заканчивая старшеклассниками. Таким образом было избрано 155 полуфиналистов. В январе NASA объявила о финальной девятке. Ими стали Clarity (Ясность), Courage (Мужество), Endurance (Выдержка), Fortitude (Стойкость), Ingenuity (Изобретательность), Promise (Обещание), Tenacity (Целеустремленность) и Vision (Видение),
- говорится в сообщении.
Победителем стало эссе Александра Матера, семиклассника из города Спрингфилд, штат Вашингтон, в котором он предложил назвать марсоход Perseverance (Настойчивость).
"Curiosity (Любопытство). InSight (Проницательность). Spirit (Дух). Opportunity (Возможность). Если задуматься, все эти имена прошлых марсоходов - это качества, которыми мы обладаем как люди. Мы всегда чувствуем интерес и ищем возможности. У нас есть сила духа и проницательность для того, чтобы исследовать Луну, Марс и не только. Однако, если мы хотим, чтобы марсоходы имели такие качества как и человеческая раса, мы пропустили самое важное. Настойчивость", - написал в своем эссе парень.
Главным призом, который получил школьник, станет путешествие на мыс Канаверал, штат Флорида в день запуска марсохода. Аппарат планируют отправить на Марс в июле этого года. Ожидается, что Perseverance приземлится на Марсе 18 февраля 2021 года.
Вместе с другим марсоходом Curiosity, который находится на красной планете с 2012 года, Perseverance будет исследовать молекулы, которые отвечают за создание жизни. Он также будет собирать образцы почвы и горных пород Марса, которые должны быть доставлены на Землю с помощью будущей миссии NASA.
Perseverance - не единственный марсоход, который отправится на планету этим летом. Китай также планирует отправить свой марсоход, еще один аппарат является совместным проектом РФ и Европейского космического агентства.