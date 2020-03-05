Марсоход NASA Mars-2020 получил официальное название

Марсоход NASA, который отправится на планету Марс летом этого года, заменил черновой вариант названия Mars-2020 официально утвержденным именем Perseverance (Настойчивость).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

Это название было выбрано на конкурсе эссе от NASA «Дай имя марсоходу», который начался прошлым летом. Судьи-добровольцы просмотрели 28 тыс. заявок от детей, начиная с дошкольного возраста, заканчивая старшеклассниками. Таким образом было избрано 155 полуфиналистов. В январе NASA объявила о финальной девятке. Ими стали Clarity (Ясность), Courage (Мужество), Endurance (Выдержка), Fortitude (Стойкость), Ingenuity (Изобретательность), Promise (Обещание), Tenacity (Целеустремленность) и Vision (Видение),

- говорится в сообщении.

Победителем стало эссе Александра Матера, семиклассника из города Спрингфилд, штат Вашингтон, в котором он предложил назвать марсоход Perseverance (Настойчивость).

"Curiosity (Любопытство). InSight (Проницательность). Spirit (Дух). Opportunity (Возможность). Если задуматься, все эти имена прошлых марсоходов - это качества, которыми мы обладаем как люди. Мы всегда чувствуем интерес и ищем возможности. У нас есть сила духа и проницательность для того, чтобы исследовать Луну, Марс и не только. Однако, если мы хотим, чтобы марсоходы имели такие качества как и человеческая раса, мы пропустили самое важное. Настойчивость", - написал в своем эссе парень.

Главным призом, который получил школьник, станет путешествие на мыс Канаверал, штат Флорида в день запуска марсохода. Аппарат планируют отправить на Марс в июле этого года. Ожидается, что Perseverance приземлится на Марсе 18 февраля 2021 года.

Вместе с другим марсоходом Curiosity, который находится на красной планете с 2012 года, Perseverance будет исследовать молекулы, которые отвечают за создание жизни. Он также будет собирать образцы почвы и горных пород Марса, которые должны быть доставлены на Землю с помощью будущей миссии NASA.

Perseverance - не единственный марсоход, который отправится на планету этим летом. Китай также планирует отправить свой марсоход, еще один аппарат является совместным проектом РФ и Европейского космического агентства.