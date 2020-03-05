В Одесской области начнут мониторить уровень загрязнения воздуха

В Одесском регионе создадут систему постоянного мониторинга атмосферного воздуха на предмет содержания загрязняющих веществ. Об этом рассказал директор департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОГА Алан Джиоев, пишет сайт ОГА.
Мониторинг атмосферного воздуха поможет определить наличие и концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере, а также прогноз состояния атмосферного воздуха. Станции по сбору данных похожи на небольшие электрощитовые.
Отметим, Украина – одна из самых загрязненных стран Европы. По официальным данным ООН, на одного жителя приходится около 500 т накопленных твердых бытовых отходов.