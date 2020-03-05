Евровидение-2020 могут отменить из-за коронавируса

В связи со вспышкой коронавируса, проведение конкурса Евровидение 2020 в Нидерландах под угрозой срыва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Billboard.

Так, представители Европейского вещательного союза, международного организатора конкурса, не будут присутствовать на встрече делегатов Евровидения из 41 страны-участницы 9 марта из-за запрета на поездки, который был введен после того, как у одного из сотрудников выявили коронавирус.

Европейский вещательный союз продолжает следить за ситуацией и оценивать потенциал воздействия коронавируса на конкурс,

- отметили в организации.

Также отмечается, что в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится, то будут "приняты альтернативные меры".

В Нидерландах официально подтверждены более 80 случаев заболевания коронавирусом.

Отметим, ученые Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику. В частности, ученые прогнозируют потерю глобального ВВП в размере 2,4 трлн долларов, с предполагаемым числом погибших в 15 млн человек.

Они смоделировали свои оценки по примеру пандемии гриппа в Гонконге, от вспышки которой в 1968-1969 годах погибли около 1 миллиона человек