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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Китайцы разработали смартфон, который сгибается в двух местах

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Китайцы разработали смартфон, который сгибается в двух местах

Компания TCL представила прототип гибкого смартфона, который сгибается в двух местах. Другие гибкие смартфоны имеют только один сгиб, сообщает Liga.net со ссылкой на CNet

Прототип TCL в полностью разложенном состоянии представляет 10-дюймовый планшет с соотношением сторон 20,8:9 и разрешением 3K. В сложенном состоянии это устройство с диагональю 6,65 дюйма, который по толщине похож на три обычных смартфона. 

Развернув только две секции можно получить планшет диагональю 7,8 дюйма с подставкой. 

Устройство является лишь прототипом, поэтому не его полные технические характеристики не раскрываются. Известно лишь, что он работает под управлением Android. 

В продажу складной телефон поступит в начале 2021 года. 

Китайцы разработали смартфон, который сгибается в двух местах

Отметим, что в феврале Samsung представил новый гибкий смартфон Galaxy Z Flip. В разложенном виде это обычный смартфон с экраном 6,5 дюймов с минимальными рамками. Складывается он пополам в форму квадрата.

Позже Huawei представил Mate Xs, который стал самым дорогим гибким смартфоном.

 

TCL - китайский производитель, владеющий правами на выпуск гаджетов под брендами BlackBerry, Alcatel, Plam. Последние годы компания развивает свой бренд. 


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