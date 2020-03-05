Китайцы разработали смартфон, который сгибается в двух местах

Компания TCL представила прототип гибкого смартфона, который сгибается в двух местах. Другие гибкие смартфоны имеют только один сгиб, сообщает Liga.net со ссылкой на CNet.

Прототип TCL в полностью разложенном состоянии представляет 10-дюймовый планшет с соотношением сторон 20,8:9 и разрешением 3K. В сложенном состоянии это устройство с диагональю 6,65 дюйма, который по толщине похож на три обычных смартфона.

Развернув только две секции можно получить планшет диагональю 7,8 дюйма с подставкой.

Устройство является лишь прототипом, поэтому не его полные технические характеристики не раскрываются. Известно лишь, что он работает под управлением Android.

В продажу складной телефон поступит в начале 2021 года.

Отметим, что в феврале Samsung представил новый гибкий смартфон Galaxy Z Flip. В разложенном виде это обычный смартфон с экраном 6,5 дюймов с минимальными рамками. Складывается он пополам в форму квадрата.

Позже Huawei представил Mate Xs, который стал самым дорогим гибким смартфоном.