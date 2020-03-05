Озоновый слой достиг критической толщины

Ученые зафиксировали рекордно малую толщину озонового слоя над Арктикой. Об этом сообщает ChangeUA.

Специалисты отметили, что уже в феврале снижение общего содержания озонового слоя достигло критически низкой отметки. Еще большее разрушение озона ожидается в марте-апреле текущего года.

Пороговым значением содержания слоя озона принято считать показатель ниже 220 единиц Добсона. На текущий момент оно достигло 260 единиц.

Причиной критического сокращения озонового слоя ученые называют рекордный объем полярных стратосферных облаков и устойчивый стратосферный вихрь с температурами ниже -78 градусов.

Дальнейшее сокращение толщины слоя может быть опасно для человека и привести к увеличению уровней ультрафиолетовой радиации на поверхности Земли.