Святой Грааль математики. В библиотеке на Корсике нашли первое издание книги Ньютона

В библиотеке на французском острове Корсика было найдено первое издание книги Исаака Ньютона. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на Cnet.
Речь идет о книге "Математические начала натуральной философии", которое обнаружили на полках библиотеки, основанной одним из братьев Наполеона Бонапарта. Книга оставалась незамеченной с момента своей публикации в 17 веке.
Впервые опубликованный в 1687 году новаторский трактат Ньютона по физике "Математические начала натуральной философии" сформулировал закон всемирного тяготения и три закона движения, ставшие основой классической механики и названные его именем.