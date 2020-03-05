Министерство инфраструктуры готовится ввести реестр профессиональных водителей

Министерство инфраструктуры разработало базовую версию Реестра профессиональных водителей "Открытый реестр профессиональных водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов".

Как сообщает пресс-служба министерства, реестр профессиональных водителей должен стать официальной электронной базой данных лиц, имеющих свидетельство профессиональной компетентности и квалификационную карточку водителя, передает БизнесЦензор.

Благодаря этому инструменту перевозчики получат информацию о профессиональных водителях, а контролирующий орган сможет верифицировать квалификационные карточки водителей, которые засвидетельствуют компетентность водителя,

– сказано в сообщении.

Мининфраструктуры в свою очередь планирует использовать данные реестра для обмена информацией с контролирующими органами других стран о водителях, у которых есть квалификационная карта водителя.

Пассажиры с помощью реестра смогут оценить качество полученных услуг и обжаловать действия непрофессионального водителя или перевозчика.

Реализация проекта приблизит реализацию евроинтеграционного курса Украины, ведь Соглашение об ассоциации предусматривает введение системы подготовки и подтверждения профессиональной компетентности водителей,

– отмечают в министерстве.

В дальнейших планах Министерства инфраструктуры усовершенствование базовой версии реестра и запуск на ее основе полноценного сервиса.