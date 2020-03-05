Министерство инфраструктуры готовится ввести реестр профессиональных водителей

Министерство инфраструктуры разработало базовую версию Реестра профессиональных водителей "Открытый реестр профессиональных водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов".
Как сообщает пресс-служба министерства, реестр профессиональных водителей должен стать официальной электронной базой данных лиц, имеющих свидетельство профессиональной компетентности и квалификационную карточку водителя, передает БизнесЦензор.
Мининфраструктуры в свою очередь планирует использовать данные реестра для обмена информацией с контролирующими органами других стран о водителях, у которых есть квалификационная карта водителя.
Пассажиры с помощью реестра смогут оценить качество полученных услуг и обжаловать действия непрофессионального водителя или перевозчика.
В дальнейших планах Министерства инфраструктуры усовершенствование базовой версии реестра и запуск на ее основе полноценного сервиса.