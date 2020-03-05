Американка два года заботилась о любимом растении. А потом выяснила, что оно искусственное

Два года назад Кейли Уилкс из Калифорнии подарили эхеверию в горшке. Все это время женщина тщательно ухаживала за растением: держала его у окошка на кухне, поливала строго по расписанию — и не давала никому другому о нем заботиться. Она очень гордилась своей эхеверией.

И вот Уилкс решила пересадить эхеверию в новый горшок. Достала растение из старого контейнера с землей и увидела, что никакая это не земля, а самый обычный пенопласт. И тут до нее дошло: два года она поливала искусственную эхеверию. Два года!

Эту историю Уилкс опубликовала на своей странице в фейсбуке — и внезапно стала знаменитой. «Я чувствую себя так, будто последние два года жила во лжи», — заявила Уилкс в разговоре с Vice. Американка не собирается выбрасывать искусственную эхеверию. Говорит, она в течение двух лет заботилась об этом растении, так зачем останавливаться?

Тем более после того, как об истории написали десятки американских СМИ, ей подарили с полдюжины настоящих растений.

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