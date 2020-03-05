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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Черновцах женщину привлекли к ответственности из-за распространения ложных слухов о коронавирусе

Категория: Новости

В Черновцах женщину привлекли к ответственности из-за распространения ложных слухов о коронавирусе

В Черновцах правоохранители привлекли к уголовной ответственности местную жительницу, которая распространяла ложные данные относительно коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

59-летняя женщина принимала участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов, в котором пребывала жена больного коронавирусом. 

"Не владея достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации. Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям", - говорится в сообщении.

Правоохранители составили админпротокол по статье "Распространение ложных слухов". Женщине грозит штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы сроком до одного месяца.

Как сообщалось, в Черновцах жену больного коронавирусом гражданина отправили в обсервацию. Этого требовали ее соседи, которые протестовали и грозились перекрыть дорогу.

Напомним, во вторник, 3 марта, в Черновцах зафиксировали первый в Украине случай заражения коронавирусом. Позже в этой же области жену зараженного коронавирусом гражданина отправили на обсервацию.

 

Источник: 112.ua


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