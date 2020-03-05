Китай не намерен участвовать в "трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями между Китаем, США и Россией" - МИД КНР

В ответ на просьбу журналиста прокомментировать сообщения о том, что американская сторона 5 марта обнародовала заявление по поводу 50-й годовщины вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия, заявив, что США готовы вместе с Россией и Китаем выдвинуть смелую новую трехстороннюю инициативу по контролю над вооружениями, чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений, Чжао Лицзянь заявил, что китайская сторона неоднократно повторяла, что Китай не намерен участвовать в так называемых "трехсторонних переговорах по контролю над вооружениями между Китаем, США и Россией". "Эта позиция очень ясна", - подчеркнул представитель МИД КНР.

По его словам, когда речь идет о ядерном разоружении, крайне важно, чтобы США ответили на призыв России о продлении нового "Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов" и еще больше сократили свой огромный ядерный арсенал. "Это создаст условия для присоединения других государств, обладающих ядерным оружием, к многосторонним переговорам по ядерному разоружению".

Чжао Лицзянь отметил, что всем хорошо известно, что Китай последовательно проводит политику национальной обороны, носящую оборонительный характер, и ядерная сила Китая всегда поддерживается на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, в отличие от огромного ядерного арсенала США и России. Китай придерживается мирного пути развития, он не участвовал и не будет участвовать в какой-либо гонке вооружений в будущем.

"Необходимо подчеркнуть, что отказ Китая от участия в упомянутых трехсторонних переговорах не означает его отказа от участия в международных усилиях по ядерному разоружению", - заявил Чжао Лицзянь, добавив, что Китай готов сотрудничать со всеми сторонами и продолжать укреплять контакты и взаимодействие в рамках существующих многосторонних механизмов, таких как механизм сотрудничества пяти ядерных держав, в целях обсуждения широкого спектра вопросов, связанных с глобальной стратегической стабильностью.

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